Радикальное движение ХАМАС в понедельник предприняло попытку напасть на Израиль еще и с моря, но бдительность и грамотные действия Армии обороны не дали им этого сделать.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о лодке с боевыми пловцами, вооруженными до зубов, которые обнаружились на побережье в северной части сектора Газа. Она предположила, что ХАМАС планировал проведение диверсионной операции. Однако военнослужащие Израиля сломали эти планы.

По лодке палестинских радикалов был открыт огонь. Причем ее одновременно поразили и боевой корабль израильских ВМС, и беспилотный аппарат.

Напомним, что представители ХАМАС уже несколько раз за последнюю неделю пытаются атаковать газодобывающую платформу «Тамар», работающую в Средиземном море. Уже после первого удара Израиль был вынужден временно прекратить ее функционирование. Все дело в том, что платформа обеспечивает газом две трети потребителей на территории страны.