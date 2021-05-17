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За последние сутки движение ХАМАС выпустило по Израилю около 120 ракет, однако подавляющее их большинство было уничтожено системой противоракетной обороны «Железный купол», сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также заявила, что в воскресенье она нанесла ответные удары по Палестине. Целью истребителей ВМС страны стал штаб разведки радикальной организации ХАМАС, который располагается в северной части сектора Газа.

Истребительная авиация нанесла несколько точечных ударов по объектам инфраструктуры штаба.

Напомним, что Палестина в воскресенье заявила о 200 убитых жителей, ставших жертвами «агрессии Израиля». В Тель-Авиве и других израильских городах за неделю погибло 10 человек. При этом движение ХАМАС выпустило более трех тысяч ракет, однако 450 из них упали на территории сектора Газа, не долетев до цели, а чуть более 1200 перехватила система «Железный купол».

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