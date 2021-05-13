Количество жертв непрекращающихся обстрелов сектора Газа и Израиля постоянно растет. Так, с палестинской стороны уже погибло 83 человека, причем 17 из них – это женщины и дети. Количество раненых подбирается к пятистам.

С израильской стороны зафиксирована смерть сержанта ЦАХАЛ Омера Табиба и ранения двух его сослуживцев в бронеавтомобиле, по которому палестинские радикалы нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса.

Турецкая газета Anadolu сообщает, что одна из израильских ракет угодила в здание в Газе, принадлежащее благотворительную фонду, основанному турецкими бизнесменами.

В настоящий момент Израиль выпустил по сектору Газа более 600 ракет. В большинстве случаев он наносит удары с воздуха. Боевое крыло движения Хамас продолжает ракетные атаки на израильские города. Боевики уже выпустили более 1600 боеприпасов, причем один из них был выпущен по аэропорту Рамон.