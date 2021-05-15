Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что Сирия включилась в конфликт на стороне палестинцев и наносит удары по территории Израиля со своей территории. Так, сразу две ракеты долетели до Голанских высот и упали на незаселенных землях, а третья не смогла вылететь даже за южные пределы Сирии.

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщает об очередных обстрелах и со стороны палестинцев. Они атаковали город Беэр-Шева. На этот раз на ракетный удар своевременно среагировала система «Цева адом», которая должна оповещать о нападении. Кроме того, все боеприпасы перехвачены комплексом «Железный купол».

Наносит удары по Израилю и Ливан, который демонстрирует солидарность с палестинцами. Предполагается, что в этой стране, как и в Сирии, активизировалось движение «Хезболла».

Израиль также наносит удары авиабомбами и ракетами со своих истребителей. Так, ночью ЦАХАЛ неоднократно атаковала те районы сектора Газа, из которых на города страны летели боеприпасы.