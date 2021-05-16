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Представители израильских вооруженных сил сообщили, что с момента начала обстрела палестинские военные выпустили из сектора Газа по территории Израиля не менее 2 900 ракет.

В опубликованном сообщении отмечается, что средства ПРО смогли перехватить около 1 150 ракет, а еще 450 снарядов взорвались во время полета или рухнули в Газе. Остальные боеголовки смогли достичь южных районов Израиля. В результате непрекращающихся ракетных ударов в стране погибли 8 мирных граждан и один военнослужащий. Еще свыше двухсот человек получили различные ранения.

Израильские ВВС при этом продолжают наносить воздушные атаки по сектору Газа. Отмечается, что было ликвидировано несколько боевиков, склады с оружием, ракетные комплексы и цехи по изготовлению вооружения. В Минздраве Палестины указывают на то, что в результате данных ударов погибли 174 человека, включая 47 детей.

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