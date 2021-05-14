РФ и Турция выступили за введение в Израиль российских миротворческих сил, которые смогут в кратчайшие сроки урегулировать конфликт, постепенно перерастающий в полномасштабную войну. Против этого решения выступает только официальный Тель-Авив. И это неспроста, сообщают авторы портала Avia.Pro.

Они поясняют, что первым действием российских миротворцев будет возвращение под контроль Сирии Голанских высот. Поэтому Израиль не хочет присутствия сил РФ на своей территории.

В то же время решение о вводе миротворцев будет принимать совсем не Тель-Авив. Если ситуация станет критической, ее урегулированием займется Организация объединенных наций. И если она решит отправить миротворческие силы в регион, то Израилю придется распрощаться с Голанскими высотами.

Пока ничего обнадеживающего для Израиля сообщить никто не может. Минувшей ночью удары по нему нанесла ливанская группировка «Хезболла», которая выступила в поддержку Палестины. В ее арсенале имеется более 50 тысяч ракет, поэтому Тель-Авиву будет чрезвычайно сложно воевать на два фронта.