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Около 10 лет назад российский президент Владимир Путин перехитрил занимавшего тогда пост главы государства в США Барака Обаму, пишет американское издание The Trumpet. Автор статьи Иеремия Жак поясняет, что произошел эпизод во время переговоров по сокращению ядерного оружия.

Добиться ликвидации ядерных ракет слишком уж хотел американский президент. Однако он допустил серьезный просчет, не продумав сделку как следует. В соглашении подразумевалось уничтожение оборонительного вооружения, которое способно сбивать выпущенные по цели МБР. Владимир Путин подписал эту сделку и уничтожил древние советские боеголовки, которые и так подлежали утилизации.

Одновременно с этим на вооружение поступили новейшие ядерные ракетные комплексы, которые под соглашение не подпадали. В результате Россия осталась в выигрыше.

Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», рассказывают, что сейчас речь о сокращении ядерных вооружений не заходит вообще. Владимир Путин неоднократно заявлял, что США по количеству боеголовок существенно превосходит РФ, поэтому она продолжит развивать и совершенствовать ядерное оружие до достижения паритета.

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