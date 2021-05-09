Итальянский ветеран Джилберто Малвестуто в интервью изданию РИА Новости вспомнил о событиях Второй мировой войны.

В беседе с журналистами он рассказал о фальшивых похоронах, которые организовывали немцы. Так, несколько вечеров подряд немецкие военные устраивали процессию, причем они даже использовали кресты.

Как оказалось, таким образом они отвлекали союзные войска. Обнаружилось это после того, когда после «похорон» с той стороны начался обстрел артиллерией.

Когда же немецкие солдаты попытались вновь устроить «похороны», Малвестуто дал приказ открыть огонь, и все немцы убежали. В брошенной ими телеге обнаружились снаряды.

Как отмечается, Малвестуто в апреле исполнилось 100 лет. Он является участником итальянского движения Сопротивления и последним офицером бригады Майелла.

Ранее американский ветеран провёл обряд индейцев на могиле советского солдата. Для этого он приехал в Волгоградскую область.