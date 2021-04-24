Американский ветеран Второй мировой войны Нормайн Шей провел на могиле советских солдат в Волгоградской области обряд индейского племени пенобскотов, а также поблагодарил погибших воинов за возвращение мира на планету.

Норман Шей – коренной американец, который в 1944 году принимал непосредственное участие в высадке десанта в Нормандии. Он заявил, что фашистская армия захватывала страны и города, и никому не удавалось противостоять ей. Однако русские солдаты все же сумели это сделать.

Шей воскурил благовония на мемориальном кладбище советских военных, погибших в годы войны, а также развеял дым с помощью пера.

«Мы никогда не забудем жертв Сталинграда…Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира», — сказал представитель США.

Сообщается, что вместе с американцем в Волгоград приехали также россиянин Евгений Куропатков, который принимал участие в Сталинградской битве, и француз Роже Доре.