Итальянские ученые обнаружили в Турции «Врата Ада» – пещеру, которую описывал еще греческий историк Страбон. Он писал, что любое живое существо, попадающее в нее, моментально погибало.

Ученые, обнаружившие пещеру, подтвердили, что она по-прежнему остается опасной для всех живых существ, посещающих ее. Кроме того, они выяснили источник этой самой опасности.

Оказалось, что в ней находится трещина, сквозь которую из-под земли просачивается вулканический ядовитый газ.

При этом воздействует он только на животных. Люди, побывавшие в пещере, от газа не страдали. Немецкий ученый Харди Пфанц разгадал и эту загадку.

Он пояснил, что газ перемещается по пещере в виде ядовитого облака, но не поднимается выше 40 сантиметров. Когда «Врата ада» использовались для жертвоприношений богу Плутону, жрецы располагались на возвышении. Поэтому до них газовое облако не доставало. Животные же погибали сразу после вдыхания воздуха с примесями вулканического газа.