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Ученые итальянского университета в Болонье изучили гены долгожителей и выяснили, по каким причинам некоторые жители страны доживают до 100 и более лет. Подробности об этом исследовании раскрыл профессор Клаудио Франчески.

По его словам, было изучено 80 геномов итальянцев, которые дожили до 105 лет. Для этого пришлось исколесить всю страну в поисках долгожителей.

В результате исследования выяснилось два ключевых фактора, которые собственно и отвечают для длительную продолжительность жизни. Первый из них – это отсутствие мутаций в самых важных генах человека. Второй – наличие пяти вариаций генов STK17A и COA1, которые отвечают за запуск в организме процессов репарации ДНК.

Ориентируясь на эти факторы, ученые надеются разработать терапию, которая поможет жить гораздо дольше и другим жителям планеты.

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