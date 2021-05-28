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ВВС Италии испугались публичной порки от российских истребителей Су-35 и не стали отправлять на перехват бомбардировщиков Ту-22М3 свои самолеты. И это при том, что у них на вооружении находятся хваленые американские F-35, сообщает портал Avia.Pro.

Эксперты уверены, что итальянцы были просто обязаны отправить свои истребители навстречу бомбардировщикам. Хотя бы потому, что они не просто летали над Средиземным морем, а еще и отрабатывали бомбово-ракетные удары по кораблям НАТО и по военным базам Североатлантического альянса, но Италия решила не связываться. Вполне вероятно она просто не готова задействовать «летающие компьютеры» против боевых самолетов.

Это вполне логично, так как если бы Су-35 поступили как обычно, то есть покуражились бы над F-35, то в очередной раз подмочили бы их репутацию. Между тем, пишут эксперты, бомбардировщики вполне могли осуществлять электронные пуски ракет и по Италии, на территории которой располагаются военные базы Альянса.

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