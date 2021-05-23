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Современные телевизоры не только дают возможность наблюдать за событиями в мире, но и сами часто подсматривают за своими владельцами и подслушивают их разговоры, заявила менеджер по развитию бизнеса компании Angara Анна Михайлова. Она также рассказала подробности о слежке за пользователями.

По словам специалиста, во многих современных ТВ-приемниках имеется чип с нулевой производительностью. Именно он представляет наибольшую опасность. Производитель может оснастить его видеокамерой, микрофоном, другим оборудованием, а также инсталлировать полноценную операционную систему.

Сам по себе чип неопасен, однако если до него доберутся злоумышленники, они смогут получать видеозаписи, подслушивать все разговоры, получать доступ к персональной информации, необходимой для регистрации в сервисах Smart TV.

Выявить слежку можно путем регулярного мониторинга трафика, а также наблюдения за передачей данных телевизором через интернет-протоколы.

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