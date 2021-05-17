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В Балтийском море сразу 15 натовских кораблей устроили провокацию против России, сообщает издание Avia.Pro. Авторы уточняют, что действия Североатлантического альянса удалось пресечь благодаря истребителям и бомбардировщикам ВКС РФ.

Портал ссылается на командующего Балтийским флотом Александра Носатова. Он рассказал, что натовские суда намеревались воспользоваться преимуществом в численности. Однако сил, находящихся на тот момент в регионе, оказалось вполне достаточно для пресечения провокационных действий.

Авторы статьи рассказывают, что апреле подобная провокация чуть не завершилась плачевно для американского эсминца «Дональд Кук». Налетевшие на него бомбардировщики и истребители напугали экипаж, а «отбивать» корабль примчались самолеты F-16.

По словам Носатова, подобные ситуации часто возникают не только в Балтийском, но еще и в Северном море, где истребители ВКС также вынуждены отвечать на провокационные действия НАТО.

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