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Истребители Су-35, которые Россия направила в Сирию еще в конце 2015 года, оказались не готовы к возможным воздушным поединкам с американскими самолетами пятого поколения F-35. Все дело в том, что вместо новейших ракет Р-77 их оснастили устаревшими Р-27, уступающим по дальности поражения цели.

Портал Avia.Pro со ссылкой на издание Defence Turkey, объясняет разницу между двумя видами вооружений. Ракеты Р-77, которые на тот момент не были готовы к активному использованию, способны уничтожать цели на расстоянии 120 километров. Благодаря этому истребители Су-35 могли бы сбить F-35, не приближаясь к нему на расстояние удара.

Однако самолеты вооружили ракетами Р-27, дальность которых существенно меньше. Впрочем, по мнению турецких экспертов, даже с этими боеприпасами Су-35 смог бы одолеть американский истребитель. Все дело в том, что российские боевые самолеты обладают высокой маневренностью и вполне способны уклоняться даже от таких высокоточных боеприпасов, как AIM-120.

Авторы публикации также отметили мощные двигатели Су-35, позволяющие выходить на сверхзвуковые скорости, новейшие системы РЭБ и чувствительные радары для обнаружения самолетов потенциального противника.

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