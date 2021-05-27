Российские бомбардировщики Ту-22М3, которые на днях приземлились на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, продолжают серию полетов над Средиземным морем. Рано утром в четверг они привлекли повышенное внимание истребителей НАТО, вылетевших на перехват, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы публикации ссылаются на Телеграм-канал «Записки охотника», который рассказывает о коротком инциденте в воздухе. Натовским истребителям совсем не понравилось, что бомбардировщики отрабатывают ракетные удары по американским базам и десантным кораблям. Поэтому они решили сбить российские самолеты с курса. Однако перехват завершился полным провалом.

Все дело в том, что пару дальних бомбардировщиков Ту-22М3 сопровождали истребители Су-35, которые отогнали натовские самолеты. Они продемонстрировали, что готовы в случае необходимости вступить в схватку. Поэтому американские истребители вернулись на аэродром базирования.

Сообщается также, что вместе с Ту-22М3 над Средиземным морем летал и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.