В ответ на маневры Соединенных Штатов китайские боевые самолеты пересекли так называемую среднюю линию неподалеку от границы Тайваня. Она представляет собой условный рубеж, который разделяет островную и материковую части Тайваньского пролива.

Истребители-бомбардировщики JH-7 вместе с самолетом радиоэлектронной разведки Y-8 после пересечения средней линии «засветились» на тайваньских радарах, сообщает издание Global Times. Авторы публикации упоминают, что это очень редкое явление, так как Китай не прибегает к столь радикальному способу демонстрации силы.

Кроме того, китайское военное ведомство заявило, что американские корабли в Тайваньском проливе появляются лишь время от времени. НОАК же регулярно проводит учения в регионе, поэтому всегда находится в готовности отразить возможную агрессию.