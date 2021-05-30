читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отдыхающие китайского курорта Ляньюньган, что в провинции Цзянсу, прямо из окон отеля сняли видео с российским истребителем Су-35. Этот самолет принадлежит ВВС НОАК.

Китай заключил контракт на приобретение истребителей поколения 4++ еще в 2015 году. Первую партию он получил год спустя, а немного позже Россия отправила в Поднебесную империю еще 20 самолетов.

Истребитель Су-35, попавший на видео, осуществлял патрулирование и по ходу решил провести демонстрационный полет. Он опустился практически к самой кромке воды и сорвал аплодисменты отдыхающих и восторженные крики.

Су-35, разработанный в России, вошел в лучшую пятерку рейтинга боевых самолетов, составленного канадскими аналитиками. Кроме того, в списке лучших оказались Су-27 и МиГ-29. Большие перспективы возглавить все подобные рейтинги в ближайшем будущем имеются у истребителя пятого поколения Су-57.

Вам может понравиться

Генерал-майор ВСУ рассказал о подготовке Украины к войне с Россией с 2007 года

Возможность начала вооруженных столкновений в Крыму и на Донбассе Украина предполагала давно. Поэтому она еще в 2007 году начала подготовку к боевым действиям против России, заявил генерал-майор ВСУ Виктор Назаров.

Норвежские пользователи обвинили НАТО в использовании двойных стандартов

Норвежский журналист Бьерн Нистад опубликовал в издании Resett статью, в которой высказался в поддержку Беларуси. Он отметил, что президент Александр Лукашенко действовал бескомпромиссно и грамотно. В то же время автор

США впали в панику из-за фотографии российского одномоторного истребителя

Фотографии нового однодвигательного самолета, разработкой которого занимается конструкторское бюро «Сухой», обеспокоили Соединенные Штаты. Американские эксперты отметили, что Россия снова взялась за обновление и усиление своего авиапарка. Специалисты из США считают,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 мая – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 30 мая – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 30 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 21 °C |