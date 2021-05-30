Отдыхающие китайского курорта Ляньюньган, что в провинции Цзянсу, прямо из окон отеля сняли видео с российским истребителем Су-35. Этот самолет принадлежит ВВС НОАК.

Китай заключил контракт на приобретение истребителей поколения 4++ еще в 2015 году. Первую партию он получил год спустя, а немного позже Россия отправила в Поднебесную империю еще 20 самолетов.

Истребитель Су-35, попавший на видео, осуществлял патрулирование и по ходу решил провести демонстрационный полет. Он опустился практически к самой кромке воды и сорвал аплодисменты отдыхающих и восторженные крики.

Су-35, разработанный в России, вошел в лучшую пятерку рейтинга боевых самолетов, составленного канадскими аналитиками. Кроме того, в списке лучших оказались Су-27 и МиГ-29. Большие перспективы возглавить все подобные рейтинги в ближайшем будущем имеются у истребителя пятого поколения Су-57.