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В издании «Авиа.про» сообщили, что иранские ВМС попытались ударить по атомной подводной лодке Соединенных Штатов в акватории Персидского залива.

Авторы материалы утверждают, что не менее тринадцати высокоскоростных лодок из так называемого москитного флота подплыли к субмарине США на расстояние в сто метров. При этом 6 американских кораблей, которые сопровождали АПЛ, не смогли помешать им сделать это. В результате американцами были использованы крупнокалиберные пулеметы, чтобы отогнать иранские судна.

Указывается, что прямого столкновения между ВМС двух стран не наблюдалось. При этом ни одна из сторон не стала комментировать произошедший инцидент. В СМИ отмечают, что напряженность в отношениях между США и Ираном постоянно растет.

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