У России уже имеются гиперзвуковые ракеты наземного и надводного базирования. Теперь она намерена оснастить этими боеприпасами еще и авиацию. Что создаст серьезные проблемы Североатлантическому альянсу.

Итальянское издание InsideOver рассказало о новейшей российской ракете «Гремлин», которую разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3 и Су-34. Скорее всего, в дальнейшем РФ расширит сферу ее применения. Так, можно будет установить снаряд на истребители Су-35 и Су-57, что существенно осложнит задачу противовоздушной обороны США и НАТО.

«Гремлин» – это строго засекреченная ракета, которая, по словам разработчиков, сможет развивать скорость до 6 чисел Маха. Предельное расстояние составит 1,5 тысячи километров. Подробные характеристики пока не раскрываются, как и дата появления гиперзвукового боеприпаса в российских ВКС.

Напомним, что РФ является пока единственной страной в мире, на вооружении которой имеется гиперзвуковое оружие. Помимо «Гремлина», это еще и ракеты «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».