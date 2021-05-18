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Российские военнослужащие продемонстрировали трем десяткам журналистов из разных стран мира свою базу «Арктический трилистник». Кроме того, в программе путешествия в северный регион были показательные стрельбы из береговых ракетных комплексов «Бастион».

Возможность своими глазами увидеть арктический комплекс получили репортеры Televisión Española и Agence France-Presse, NYT, BBC и CNN, других изданий, телеканалов и информационных агентств. Начальник штаба армии ПВО и ВВС России Игорь Чуркин рассказал подробности и о поездке, и о самой российской базе.

Так, площадь комплекса достигает 14 000 квадратных метров. Это объект замкнутого цикла, на котором имеется все необходимое для комфортного пребывания военнослужащих. Причем прожить там они могут до полутора лет, не нуждаясь в дополнительных припасах.

По словам Чуркина, база «Арктический трилистник» напоминает международную космическую станцию. Только расположена она в северных широтах планеты, а не в космосе. Единственным отличием, несколько размыкающим замкнутый цикл, является очистка от вредных веществ продуктов горения. Они выбрасываются в окружающую атмосферу, поэтому фильтруются, чтобы не наносить вреда экологии.

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