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Певица Манижа во время выступления на конкурсе «Евровидение» привлекла внимание зрителей своим необычным платьем.

Как отмечается, Манижа выступила в огромном платье на колёсиках. В процессе номера она в буквальном смысле из него выходит. Как певица рассказала журналистам, этот наряд стал символом многовековых традиций, которые мешали женщинам стать свободными. На платье изображены национальные узоры народов России. Куски ткани присылали женщины со всей страны.

Как рассказало британское издание Daily Express, за границей люди «помешались» на номере Манижи, и некоторые считают, что она завоевала первое место уже только благодаря своему платью. Один из зрителей сообщил, что выступление Манижи было «мощным», а трюк с открывающимся платьем стал весьма умным ходом.

Финал «Евровидения» состоится 22 мая.

Ранее Манижу поддержали читатели немецкого издания Spiegel. Они раскритиковали издание за антироссийскую статью, которая вполне могла быть позитивной.

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