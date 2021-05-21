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Читатели немецкого издания Spiegel высказались насчёт статьи, в которой говорилось о выступлении Манижи на Евровидении.

Как указал один из пользователей Сети, в статье было указано, что «Путин определяет всё в России». Однако Манижу поддержал государственный телеканал, и у неё есть не только фанаты, но и хейтеры. Ещё один читатель удивился, что некоторые считают, что Путин сам выбирает, кто будет выступать на конкурсе. Он указал на то, что Манижа свободна и может лично спеть песню о притеснении женщин.

Также было указано, что певица выступает на конкурсе официально, однако и этого хватило госпоже Хебель для написания антироссийской статьи. Кроме того, было указано, что статья могла была быть позитивной, так как за певицу проголосовали многие люди, что указывает на то, что не все русские думают одинаково.

Как отмечается, Манижа представила Россию на «Евровидение» 18 мая и прошла в финал, который состоится 22 мая.

Ранее Манижа рассказала о своей песне “Russian Woman”, заявив, что она про таких сильных женщин, как Алла Пугачева. Об этом она сообщила после того, как Примадонна позитивно высказалась о певице.

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