Житель Челябинска Дмитрий Закарлюкин предложил главе Tesla Илону Маску построить завод в Челябинской области.

Как он объяснил, сделать именно такой выбор следует по нескольким причинам. Так, он отметил, что в Челябинской области 300 солнечных дней в году, а это весьма важно для того, чтобы работать над альтернативной энергетикой. Кроме того, он заявил, что область «выбрал космос», напомнив о падении метеорита в 2013 году. Также Закарлюкин указал на исторический факт – именно здесь был впервые разделён атом.

Отмечается, что в настоящее время Маск проводит переговоры о том, чтобы в России открыть завод по выпуску электромобилей Tesla. Ранее об этом намерении он сообщил во время марафона «Новое Знание».

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем весь транспорт перейдёт на электричество. Также он отметил, что это постепенно происходит уже сейчас.