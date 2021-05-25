читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Житель Челябинска Дмитрий Закарлюкин предложил главе Tesla Илону Маску построить завод в Челябинской области.

Как он объяснил, сделать именно такой выбор следует по нескольким причинам. Так, он отметил, что в Челябинской области 300 солнечных дней в году, а это весьма важно для того, чтобы работать над альтернативной энергетикой. Кроме того, он заявил, что область «выбрал космос», напомнив о падении метеорита в 2013 году. Также Закарлюкин указал на исторический факт – именно здесь был впервые разделён атом.

Отмечается, что в настоящее время Маск проводит переговоры о том, чтобы в России открыть завод по выпуску электромобилей Tesla. Ранее об этом намерении он сообщил во время марафона «Новое Знание».

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем весь транспорт перейдёт на электричество. Также он отметил, что это постепенно происходит уже сейчас.

Вам может понравиться

В «Векторе» заявили о существовании в России десятков тысяч штаммов коронавируса

Ринат Максютов, являющийся гендиректором Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», рассказал о штаммах вируса в России. Как отмечается, «Вектор» регулярно проверяет генетические изменения коронавируса. Каждый месяц они получают вирусы
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту

Минобороны Британии считает РФ «угрозой номер один»

Бен Уоллес, глава британского оборонного ведомства, заявил, что РФ является «угрозой номер один» для Великобритании, указав на увеличение активности ее военных судов рядом с берегами королевства. Согласно его словам, вблизи

Лидеры стран Евросоюза планируют переговорить насчёт новых санкций против России

Лидеры стран Евросоюза могут ввести новые санкции, которые будут направлены против России. Об это рассказала замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в беседе с Чешским радио.
  • Анна
  • 23.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 25 мая – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 20 °C |