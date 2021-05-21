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Илон Маск заявил, что Tesla может появиться и в России. Своё заявление он озвучил на марафоне «Новое Знание».

Как он указал, компания считает Россию как одно из возможных направлений, и необходимо смотреть шире – на Казахстан и остальные страны СНГ. Кроме того, Маск сообщил, что в России могут быть созданы заводы Tesla. Так, Маск указал, что компания имеет фабрики в нескольких странах, поэтому они хотят иметь заводы и в остальных частях мира, и рассматривают Россию для этого.

В будущем, как считает Маск, весь транспорт будет работать на электричестве. Это, как он отметил, будут не только автомобили, но и корабли и самолёты. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания люди в скором времени будут считать архаичными. Не будут использовать электричество, по его словам, разве что ракеты.

Ранее американские специалисты разработали способ, который помогает заряжать электромобили прямо во время движения. Это может помочь решить существующую довольно серьёзную проблему с зарядкой элеткромобилей.

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