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Американские учёные создали систему, благодаря которой электромобили можно будет заряжать во время движения.

Как отмечается, проблема с зарядкой стала одним из основных препятствий, которые мешают распространить электрокары. Каждый пятый покупатель возвращает электромобиль из-за трудностей с их зарядкой. Учёные Корнельского университета придумали способ, как можно решить эту проблему.

Так, технология предусматривает размещение на дорогах специальных полос, которые имеют металлические пластины. Они подключаются к ЛЭП и высокочастотному инвертору. Для того, чтобы зарядить автомобиль, нужно переехать на полосу для зарядки. Система сама определяет, какой автомобиль заряжается, и пришлёт владельцу счёт.

Впрочем, для реализации такого способа потребуются миллиарды долларов вложений.

Ранее авторы издания Nature Energy объяснили, почему люди, купившие электрокары, отказываются от их использования. Большая часть владельцев объяснили отказ сложностями с использованием зарядных станций.

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