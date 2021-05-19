Группа натовских кораблей направилась в область достройки «Северного потока – 2». Они примут участие в очередных военных учениях.

Эти маневры будут проведены всего в 55 километрах от места строительства трубопровода. В ряде СМИ сообщают, что в понедельник, 17 мая, как минимум 5 боевых судов вышли из немецкого порта Росток и двинулись в сторону острова Рюген. Отмечается, что они встали неподалеку от морского трубоукладчика «Фортуна», достраивающего нить B, находящуюся в территориальных водах Дании.

В Североатлантическом альянсе пока никак не прокомментировали проведение военных маневров рядом с газопроводом. Информация о суднах НАТО была обнаружена на одном из мониторинговых ресурсов.