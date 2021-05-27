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Афины не получали информацию о взрывном устройстве на борту пассажирского лайнера Ryanair, который был принудительно посажен в Минске. Греческое управление гражданской авиации официально заявило, что любые сообщения, призванные опровергнуть это утверждение, являются ложью и не имеют под собой никаких оснований.

Кроме того, в ходе проверки ручной клади и багажа, а также пассажиров самолета ничего похожего на взрывные устройства обнаружено не было. Соответствующие службы не задерживали рейс, а отправили лайнер на Вильнюс в точном соответствии с расписанием.

Представители управления также отмечают, что никаких сообщений о наличии бомбы на борту самолета не поступало вплоть до того момента, пока он не приземлился в Минске. После этого информация о минировании появилась в средствах массовой информации.

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