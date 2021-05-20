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На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского журналист Дмитрий Гордон спросил у него о «дебилах» в команде главы государства. Он поинтересовался, испытывает ли украинский лидер стыд за этих людей.

Зеленский признал «промахи в кадровой политике» и заявил, что ответственность за них он несет самостоятельно. Также президент назвал двух политиков, за которых ему стыдно – это Николай Тищенко, постоянно оказывающийся в эпицентре скандалов, а также бывший глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Последний в 2019 году в ответ на реплику олигарха Игоря Коломойского, назвавшего его «дебилом», заявил:

“Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу.”

Зеленский также отметил, что предоставлял некоторым политикам дополнительные шансы проявить себя, но сейчас сожалеет об этом.

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