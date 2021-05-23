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В информационном агентстве The Wall Street Journal отметили, что Google планирует вложить огромные средства в разработку первого коммерческого квантового компьютера.

Согласно словам представителей компании, на создание данного устройства потребуется примерно 8 лет. Специально для его проектирования в Санта-Барбаре был открыт дополнительный кампус Quantum Al. Тут уже расположен центр для хранения квантовой информации, оборудование для производства необходимых микросхем и лабораторный комплекс по изучению новых систем.

Журналисты отмечают, что «Гугл» планирует потратить на реализацию данного проекта около 5-6 миллиардов долларов. В корпорации считают, что данные инвестиции полностью окупятся, так как квантовый компьютер сможет производить вычисления, на которые обычным ПК требуется 10 000 лет, всего за несколько минут.

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