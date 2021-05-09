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Соединенные Штаты регулярно заявляют, что никакой холодной войны ни с кем не ведут, что пытаются восстановить отношения с Китаем и Россией. Однако действуют они вразрез со своими словами, пишет китайское издание Global Times.

Автор публикации поясняет, что главная цель Соединенных Штатов – это создание собственной модели мира, в которой не будет ни России, ни Китая, которые способны составить им жесткую конкуренцию. Именно для этого Вашингтон провоцирует конфликты в разных регионах планеты, стремится отключить КНР и Россию от международных платежных систем, предпринимает санкционные меры.

Эксперт отмечает, что и Россия, и Китай продолжают придерживаться действующих международных норм, а также не реагируют на провокации. Они выстраивают отношения с государствами, которые США толкают к противостоянию с РФ и КНР, призывают их не поддаваться провокациям Вашингтона.

Если же США решаться на конфликт, для Запада он будет сущим кошмаром. Потому что объединенные усилия Китая и России сейчас во много раз превосходят мощь Советского Союза, с которым Вашингтон вел холодную войну в прошлом столетии.

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