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Соединенные Штаты не смогут справиться с Китаем и Россией, если эти страны объединяться, считают авторы издания Global Times. Они также отмечают, что США оказывают давление на РФ и КНР, настраивая против них западные государства.

Вашингтон сам создает горячие точки, пытаясь исключить РФ и Китай из передела мира под свои стандарты. Но мощь этих государств сейчас значительно выше, чем у Совестного Союза со странами Варшавского договора во времена холодной войны.

Авторы статьи также отмечают, что и Китай, и РФ пока спокойно взирают на санкции и прочие проделки, которые используют Соединенные Штаты. Но это не будет длиться вечно. Если США продолжат науськивать на них другие государства, те просто будут уничтожены.

Эксперты также намекнули, что государствам, которые сейчас по указке Америки пытаются пнуть Россию или Китай, лучше задуматься о том, что США не всегда будет их прикрывать. РФ и КНР, силы которых в настоящий момент сконцентрированы на Вашингтоне, обязательно займутся его особо рьяными союзниками позже.

По этой причине автор советует действующей администрации США заняться налаживанием отношений с Китаем и РФ, чтобы не провоцировать катастрофу.

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