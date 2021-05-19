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Россия ушла далеко вперед в сфере разработки систем радиоэлектронной борьбы. Она значительно опережает Соединенные Штаты, но в последние годы Вашингтон все же начал сокращать отставание, пишет издание Breaking Defense.

Авторы называют технологии РЭБ основной силой РФ и Китая. Для США они, напротив, являются слабостью.

Одним из первых шагов, направленных на сокращение отставания от главных конкурентов США сделали после создания комплекса Modular Open Systems Architecture. Его Пентагон планирует устанавливать на ударные вертолеты. Демонстрация работы системы состоялась в ходе тактических военных игр EDGE21.

По словам авторов, Россия разрабатывает средства РЭБ еще с середины прошлого столетия. Именно поэтому она захватила лидерство в данной сфере. Однако у США все еще остаются шансы ее догнать.

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