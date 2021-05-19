Россия стремится вернуть Украину в сферу своего влияния, а также провоцирует вооруженные конфликты и дестабилизирует ситуацию в других регионах мира, заявил Главком украинских ВС Руслан Хомчак. Он также добавил, что Киев уже 8 лет обороняет всю Европу от «имперских амбиций Москвы».

По словам Хомчака, конфликты, вызванные «российской агрессией», вскоре могут вспыхнуть в Центральной и Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Средиземноморском регионе и Арктике. Во всех этих районах планеты Россия якобы «демонстрирует военную мощь».

Напомним, что ранее об Украине, как о «защитнице Европы» высказывался и президент страны Владимир Зеленский. Он также назвал ее «центром европейского континента». В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Украина – это безнадежная окраина.