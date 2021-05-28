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Алексей Чекунков, руководитель Минвостокразвития, сообщил, что Северный морской путь (СМП) может стать альтернативой Суэцкому каналу, в котором наблюдается сильная перегрузка.

Согласно его словам, многие государства Южной Азии присматриваются к СМП, планируя использовать его в виде нового транспортного маршрута между европейскими и азиатскими странами. Глава ведомства напомнил, что путь по нему окажется на 40 процентов короче, поэтому доплыть до места назначения можно на 7 дней быстрее.

Эксперты при этом отмечают, что в связи с глобальным потеплением СМП становится все более удобным для плавания. Однако для его преодоления пока что все равно требуются ледоколы. Они напоминают, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом в мире.

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