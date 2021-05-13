Украина пока использует 152-миллиметровые боеприпасы для артиллерийских установок и их у нее достаточно, чтобы дать отпор потенциальному противнику, заявил глава военного ведомства страны Андрей Таран. Он отметил, что в настоящий момент нет никакого смысла переходить на 155-мм снаряды.

Так Таран ответил на вопрос репортера о том, почему Киев не строит собственные заводы по изготовлению 152-мм и 155-мм боеприпасов. Последние более современные, но почему-то Украина закупает устаревшие снаряды, которые производит только Болгария.

По словам главы Минобороны, если Украина будет строить завод по изготовлению 155-миллиметровых снарядов, ей придется полностью обновлять всю артиллерию. Это весьма длительный и дорогой процесс, а денег в казне на подобные цели нет. Поэтому сейчас Киев ориентируется на то вооружение, которое имеется в наличии.

Как Таран, так и главком ВСУ Руслан Хомчак полны уверенности, что Украина готова к войне и отражению любого нападения. Лишь один из генералов отметил, что к боевым конфликтам не готово подавляющее количество жителей страны.