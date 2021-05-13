читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина пока использует 152-миллиметровые боеприпасы для артиллерийских установок и их у нее достаточно, чтобы дать отпор потенциальному противнику, заявил глава военного ведомства страны Андрей Таран. Он отметил, что в настоящий момент нет никакого смысла переходить на 155-мм снаряды.

Так Таран ответил на вопрос репортера о том, почему Киев не строит собственные заводы по изготовлению 152-мм и 155-мм боеприпасов. Последние более современные, но почему-то Украина закупает устаревшие снаряды, которые производит только Болгария.

По словам главы Минобороны, если Украина будет строить завод по изготовлению 155-миллиметровых снарядов, ей придется полностью обновлять всю артиллерию. Это весьма длительный и дорогой процесс, а денег в казне на подобные цели нет. Поэтому сейчас Киев ориентируется на то вооружение, которое имеется в наличии.

Как Таран, так и главком ВСУ Руслан Хомчак полны уверенности, что Украина готова к войне и отражению любого нападения. Лишь один из генералов отметил, что к боевым конфликтам не готово подавляющее количество жителей страны.

Вам может понравиться

Американские военные уничтожают часть оборудования в процессе вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты продолжают процесс вывода войск из Афганистана и уничтожают оборудование, которое не собираются передавать армии этой страны, рассказали в информационном агентстве Associated Press. Журналисты сообщают, что вооружение и оборудование,

Армия обороны Израиля задействовала танки Merkava против палестинцев

Израильские военные нанесли ответный удар по объектам на территории сектора Газа из танков Merkava. Также они оперативно эвакуировали раненых, прикрывшись от джихадистов дымовой завесой. На границе Израиля и Палестины продолжаются

Иран пригрозил выпустить по Израилю 20 тысяч ракет за 2 часа

Иран выразил готовность выпустить по Израилю не полторы, а 20 тысяч ракет в течение всего двух часов, если он начнет военную операцию против палестинского движения ХАМАС, пишет портал Avia.Pro. Впрочем,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 16 °C | Армавир: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C |