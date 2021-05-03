Эдгарс Ринкевич, глава внешнеполитического ведомства Латвии, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» выдвинул шутливое предложение добавить зиму в список лиц с запретом на посещение страны.

Соответствующее сообщение латвийский министр опубликовал после ознакомления с недавним прогнозом погоды в стране. Согласно данным метеорологов, сегодня, 3 мая, в Латвии пройдут сильные ливни вместе с мокрым снегом, а также будет наблюдаться мощный порывистый ветер.

Кроме того, в некоторых районах толщина снежного покрова достигнет 5-6 сантиметров, а на дорогах и тротуарах может возникнуть гололедица. По словам Ринкевича, если погода не изменится, то зиму придется включить в перечень нежелательных лиц, которым нельзя посещать Латвию.