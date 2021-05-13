На линии соприкосновения в Донбассе появилось 500 единиц новой тяжелой техники украинских ВС. По словам главы самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника, этот факт зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ.

Глава республики также пояснил, что переброска дополнительной техники и вооружения на линию разграничения – это грубейшее нарушение Минских соглашений. Кроме того, действия Киева совсем не способствуют урегулированию конфликта, а напротив, раздувают его еще больше.

Сейчас обстановка на востоке Украины остается напряженной. При этом никто даже не реагирует на нарушения Минских соглашений и не вводит санкции против командования ВСУ, которое делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию.