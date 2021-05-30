22 мая в Крым прибыла из Германии делегация для ознакомления с условиями жизни на полуострове. Программа визита предусматривала и посещение Керченского моста, который вызвал восхищение у немецких гостей. Больше всего пришел в восторг глава делегации Виктор Триппель.

Он поделился историей своих путешествий по Евросоюзу и заявил, что столь красивого и величественного сооружения до сих пор не видел нигде. Триппель отметил, что мост моментально вызывает ощущение надежности и прочности. Сразу видно, что его строили на века, так как качество бросается в глаза даже помимо воли.

По словам главы немецкой делегации, на всем протяжении моста даже не осознаешь, что едешь по нему. Сооружение кажется обычным продолжением трассы «Таврида». Единственным минусом Триппель назвал ограничения по скорости транспортных средств на Крымском мосту. По его словам, в Германии автолюбители ездят гораздо быстрее.