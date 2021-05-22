Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что Россия в настоящее время способна оказать сопротивление всем средствам воздушно-космического нападения.

Свой заявление он озвучил в рамках марафона «Новое Знание». Согласно заявлению Новикова, средства ПВО и ПРО, которые имеются в распоряжении России, являются лидерами в некоторых направлениях, и в целом своим зарубежным аналогам ни в чём не уступают. Новиков отметил, что сейчас главным оружием воздушно-космического нападения считаются крылатые ракеты.

Как отмечается, «Алмаз-Антей» был создан в 2002 году. В настоящее время в состав концерна входят более 600 НИИ и конструкторских бюро, а также промышленных предприятий. Также, как рассказал Новиков, концерн производит более 30 видов радиолокационных мобильных комплексов.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что США впустую потратили миллиарды на оборону страны, в то время как в России при минимальных затратах создают уникальное оружие. Объясняется это тем, что в России умеют сосредотачиваться на приоритетных целях.