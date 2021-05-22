Соединенные Штаты вхолостую тратят многомиллиардные оборонные бюджеты в то время как Россия с минимальными затратами создает уникальное оружие, отвечающее всем современным стандартам. Причины такого парадокса объяснил военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил выступление президента страны Владимира Путина, в котором глава государства назвал главную причину российских успехов. По его словам, военные ведомства и конструкторские бюро просто умеют сосредотачивать выделенные средства на наиболее приоритетных целях.

Баранец также заметил, что для создания новых видов оружия российские конструкторы используют технологии, разработанные еще при Советском Союзе. Тогда создавались уникальные решения, опередившие время на несколько десятилетий.

Эксперт рассказал, что пока Соединенные Штаты выбрасывают миллиарды долларов на проекты, которые так и остаются нереализованными, Россия создает подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы, танки и самолеты нового поколения.