В Геленджике и Сочи закаленные россияне могут открывать купальный сезон прямо сейчас, сообщает российский Гидрометцентр. Вода в Черном море на этих курортах уже прогрелась до 18 градусов.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что следом за упомянутыми курортами расположилась Анапа, где температура воды ниже всего на один градус. На крымских пляжах в Алуште, Феодосии, Евпатории и Ялте купаться еще рано – там вода прогрелась только до 15 градусов.

По словам Вильфанда, без соответствующей закалки начинать купаться стоит только после того, как вода прогреется до 22 градусов. Поэтому на курортах российского юга купальный сезон откроется не раньше второй половины июня. Глава Гидрометцентра предупреждает, что до этого в воду заходить не стоит, так как купание в холодном море может нанести вред здоровью.