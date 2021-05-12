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Людям, которых несправедливо оштрафовали за выезд на выделенную полосу в подмосковных Химках, начали возвращать деньги.

Как сообщается, ранее ГИБДД ошибочно оштрафовала водителей за то, что они совершали пересечение временной разметки. Указывается, что в Химках проводились дорожные работы, и организация объезда этого места была осуществлена неправильно. Из-за этого водители, по сути, оказались в ловушке, где им и выписывали несправедливый штраф.

Сейчас, как уточняется, ситуация была исправлена, а тем, кто получил этот штраф, начали возвращать деньги. Отмечается, большая часть водителей уже получили свои деньги, и задержки могут быть обусловлены только техническими формальностями.

По словам экспертов, произошедшая ситуация, когда ГИБДД пришлось вернуть штрафы такому количеству людей, беспрецедентна.

Ранее мы рассказывали о неочевидных причинах, из-за которых водитель может получить штраф. Всего эксперты назвали восемь таких причин.

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