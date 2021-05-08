Эксперты портала Autonews предупредили автомобилистов о неочевидных нарушениях, за которыми может последовать штраф.

Всего эксперты рассказали о восьми таких нарушениях. Так, водителя могут оштрафовать, если у него отсутствует хотя бы одно зеркало заднего вида. Кроме того, штраф можно получить за большую трещину на лобовом стекле. И в том, и в другом случае размер штрафа составит 500 рублей. Аналогичный штраф может последовать при парковке за заезд на парковочные линии и их пересечение.

В случае, если автолюбитель решит без соответствующего разрешения установить на машину оборудование, которое не предусмотрено конструкцией, он также получит штраф.

Нельзя парковаться под знаком «Парковка только для резидентов». Штраф за это уже существеннее – 2,5 тысячи рублей. Если водитель припаркуется на закруглённых треугольниках, он может получить штраф в размере двух тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге штраф будет составлять три тысячи рублей. За остановку на островке безопасности последует штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, машину могут отвезти на штрафстоянку, если она будет припаркована без номеров. Несмотря на то, что у водителя, купившего машину, есть 10 дней на её регистрацию, власти опасаются, что автомобили, владельцев которых нельзя опознать, будут использованы для проведения терактов.

Ранее в ГИБДД предложили ввести несколько новых штрафов. Они могут начать действовать уже в следующем году.