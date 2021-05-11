Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего визита в российскую столицу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым ситуацию на востоке Украины. Он заявил, что темами для обсуждения станут также Ливия, Афганистан, Сирия и другие регионы, в которых ведутся боевые действия.

Гутерриш отметил, что визит в Москву призван углубить сотрудничество между ООН и РФ во всех возможных сферах, начиная с нарушений прав человека и глобальной безопасности и заканчивая загрязнением окружающей среды и изменениями климата.

На встрече с Сергеем Лавровым, которая пройдет 12 мая, генсек собирается обсудить те методы, которые необходимо использовать для прекращения или урегулирования конфликтов в разных уголках планеты.

Напомним, что Гутерриш будет находиться в Москве 12–14 мая. На протяжении трех дней генсек ООН встретится с российскими политическими элитами для обсуждения широкого круга вопросов и проблем.