Москва усиливает свое влияние в Арктике и все чаще совершает полеты у границ воздушного пространства Соединенных Штатов на Аляске. Эти ее действия ранее считались демонстрацией силы и проверкой реакции американских пилотов. Однако сейчас они переросли в серьезное психологическое давление.

Генерал-лейтенант американских ВВС Дэвид А. Крумм заявляет, что истребители, базирующиеся на Аляске вынуждены регулярно подниматься в небо для перехвата или сопровождения российских боевых и транспортных самолетов. Это физически и психологически выматывает летчиков.

Своими маневрами Россия «добивает» американские ВВС, поэтому они намерены дать жесткий ответ, говорит Крумм. По его словам Соединенные Штаты намерены активизироваться и увеличить количество полетов в непосредственной близости от ключевых военных объектов РФ.

Военные эксперты считают, что это не так уж плохо. Российским пилотам, у которых с эмоциональной стабильностью все гораздо лучше, чем у американских коллег, нужна практика вылетов на перехваты, поэтому американцы просто предоставят им дополнительную возможность для тренировок.