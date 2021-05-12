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Россия уже сорвала учения пограничной службы Украины с американским кораблем «Гамильтон» и продолжит совершать такие действия в будущем, заявил украинский генерал запаса Игорь Романенко.

Он добавил, что именно для срыва украинских учений, а также для недопущения кораблей ВМСУ к Крымскому полуострову Россия перекрыла сразу три зоны в акватории Черного моря. Кроме того, она «готовится к тарану украинских кораблей».

По словам Романенко, РФ организует провокации не только на воде, но и в воздухе и на земле. Она пытается сейчас сформировать в Черном море новые районы, чтобы максимально создавать помехи украинскому флоту. Кроме того, в акватории регулярно проводятся российские маневры, которые не дают Киеву развернуться.

Романенко довольно часто выдвигает подобные безумные предположения и идеи. Он регулярно рассказывает о “совсем скором развале” России, а также предлагает Украине “при случае” забрать себе российские территории.

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