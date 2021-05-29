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Провокации Запада не приведут к прямой агрессии против России, так как НАТО отлично знает, чем она может закончиться, уверен глава президиума организации офицеры России генерал-майор Сергей Липовой.

Он пояснил, что российские ВС успешно отражают любые провокации США и Великобритании как на море, так как на суше и в воздухе. РФ обладает сильнейшей в мире армией, которая получает современное вооружение и грамотно обучает личный состав. Поэтому она держит ситуацию под контролем даже при самых серьезных провокационных действиях Запада.

НАТО также хорошо понимает границу между «бряцаньем оружием» и его применением. Он не переходит эту черту, предпочитая лишь дразнить Россию по мелочам. Западные политики знают, что в иной ситуации вполне могут начаться серьезные боевые действия, а они никому не нужны.

США и Великобритания иногда действуют «нахально», но оружие не применяют. Поэтому российские военные абсолютно спокойно пресекают любые провокации. В то же время они не расслабляются и находятся в полной боевой готовности отразить нападение, если в этом возникнет необходимость.

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