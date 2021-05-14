Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, в каких случаях следует обратиться к врачу. Пишет “Пятый канал“.

Как он объяснил, люди порой не обращают внимания на вздутие живота, а это может являться признаком серьёзных заболеваний. Так, вздутие происходит из-за активного роста бактериальной флоры. Но не только нарушение микрофлоры может спровоцировать повышенное газообразование.

Медик отметил, что к этому могут привести также и нарушения в работе других органов, к примеру, проблемы с работой желудка или желчного пузыря, а также поджелудочной железы. Кроме того, газообразование может происходить из-за целиакии или лактазной непереносимости. Также возможно возникновение острых болей, что связано со спазмами, эрозиями, язвами или даже опухолями. Боли нередко сопровождаются нарушениями стула.

Зинатуллин отметил, что при появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу, чтобы установить причину нарушений в работе организма и выявить возможные заболевания.

Ранее врачи рассказали, в каких случаях следует немедленно вызвать “скорую помощь”. При указанных признаках жизнь человека зависит от того, как быстро ему помогут врачи.

Вам может понравиться

С 13 мая ожидается самая сильная магнитная буря 2021 года

В мае ожидается сильнейший всплеск солнечной активности, который продлится до 17 мая. Как отмечается, самый пик солнечной активности придётся на 13-15 числа. Это может привести к ухудшению сна у людей,
  • Анна
  • 13.05.2021
  • читать 1 минуту

Врач рассказала, сколько времени должна длиться диета, чтобы не навредить здоровью

Диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, сколько времени человек может соблюдать диету без вреда для здоровья. Как отметила медик, длительность диеты зависит от множества факторов. Так, нужно учитывать
  • Анна
  • 13.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 14 мая – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 27 °C |