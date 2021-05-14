Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, в каких случаях следует обратиться к врачу. Пишет “Пятый канал“.

Как он объяснил, люди порой не обращают внимания на вздутие живота, а это может являться признаком серьёзных заболеваний. Так, вздутие происходит из-за активного роста бактериальной флоры. Но не только нарушение микрофлоры может спровоцировать повышенное газообразование.

Медик отметил, что к этому могут привести также и нарушения в работе других органов, к примеру, проблемы с работой желудка или желчного пузыря, а также поджелудочной железы. Кроме того, газообразование может происходить из-за целиакии или лактазной непереносимости. Также возможно возникновение острых болей, что связано со спазмами, эрозиями, язвами или даже опухолями. Боли нередко сопровождаются нарушениями стула.

Зинатуллин отметил, что при появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу, чтобы установить причину нарушений в работе организма и выявить возможные заболевания.

Ранее врачи рассказали, в каких случаях следует немедленно вызвать “скорую помощь”. При указанных признаках жизнь человека зависит от того, как быстро ему помогут врачи.