Юморист Гарик Харламов решил устроить флешмоб в поддержку голливудского актёра Уилла Смита.

Так, недавно Смит поделился с поклонниками в Instagram своими недавними фотографиями, и заявил, что сейчас он в худшей форме. На кадрах можно было отчётливо увидеть, что он набрал несколько лишних килограммов.

Харламов обратился к своим подписчикам в Instagram и попросил их написать @willsmith и сообщить, что он красавец. Кроме того, он попросил оставить в комментариях под постом актёра русские рецепты. Как он объяснил, мужчин «в таком положении надо поддерживать».

В комментариях к публикации Харламова подписчики поддержали шутку, а также сообщили, что хотят такую же фигуру, как у Смита. Также они заявили, что актёр в любом виде красавчик, а другие пошутили, что он выглядит как после лета, проведённого у бабушки в деревне.