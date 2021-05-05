читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юморист Гарик Харламов решил устроить флешмоб в поддержку голливудского актёра Уилла Смита.

Так, недавно Смит поделился с поклонниками в Instagram своими недавними фотографиями, и заявил, что сейчас он в худшей форме. На кадрах можно было отчётливо увидеть, что он набрал несколько лишних килограммов.

Харламов обратился к своим подписчикам в Instagram и попросил их написать @willsmith и сообщить, что он красавец. Кроме того, он попросил оставить в комментариях под постом актёра русские рецепты. Как он объяснил, мужчин «в таком положении надо поддерживать».

В комментариях к публикации Харламова подписчики поддержали шутку, а также сообщили, что хотят такую же фигуру, как у Смита. Также они заявили, что актёр в любом виде красавчик, а другие пошутили, что он выглядит как после лета, проведённого у бабушки в деревне.

Вам может понравиться

Жириновский призвал арестовать Зюганова и закрыть КПРФ

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР, призвал взять под арест Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, а также Сергея Миронова и Захара Прилепина, председателей «Справедливой России». Данное заявление Жириновский сделал в рамках недавнего

В США заявили, что у американцев может не сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу

Издание The New York Times со ссылкой на экспертов заявило о том, что в США не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Объясняется это несколькими причинами. Так, в Штатах есть много
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту

В Турции закрыли отель после того, как украинские туристы отпраздновали Пасху

Сотрудница турецкого отеля Bosphorus Sorgun рассказала подробности недавнего инцидента, из-за которого была временно запрещена работа отеля. Как сообщается, большая часть отдыхающих туристов прибыла из Украины. Во время празднования Пасхи сотрудники
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |